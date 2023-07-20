İsrail saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisinin annesi, oğlunun başarı haberini mezarı başında öğrendi

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden lise öğrencisi Mecdi Araravi'nin annesi, oğlunun lise bitirme sınavından 90,4 aldığını mezarı başındayken öğrendi. Filistin'de lise öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği ve başarılı olanlar için kutlamaların yapıldığı lise bitirme sınavlarının sonuçları açıklandı. Mecdi'nin annesi ise oğlunun üstün başarı haberini büyük bir üzüntüyle karşıladı. Filistinli anne, oğlunun okulu çok seven çalışkan bir öğrenci olduğunu ve üniversitede elektronik mühendisliği okumak istediğini, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün için de planlar yaptığını dile getirdi.

İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden lise öğrencisi Mecdi Araravi'nin annesi, oğlunun lise bitirme sınavından 90,4 aldığını mezarı başındayken öğrendi.

Filistin'de lise öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği ve başarılı olanlar için kutlamaların yapıldığı lise bitirme sınavlarının sonuçları açıklandı.

Mecdi'nin annesi ise oğlunun üstün başarı haberini büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, Filistinli annenin, oğlunun mezarı başında ağladığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Anne Araravi, " İsrail, beni oğlumdan, oğlumu da bu sevinçten mahrum bıraktı." dedi.

Filistinli anne, oğlunun okulu çok seven çalışkan bir öğrenci olduğunu ve üniversitede elektronik mühendisliği okumak istediğini, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün için de planlar yaptığını dile getirdi.

Lise bitirme sınavları için kutlamalar yapıldı

Filistinliler, lise bitirme sınavı sonuçlarının açıklanmasını her yıl gelenek olduğu üzere havai fişeklerle kutluyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren havai fişekler atıldı.

Çocuklarının başarısını kutlayan bazı aileler, evlerini süsledi ve yakınlarına tatlı dağıttı.

Yılbaşından bu yana İsrail saldırılarında 6 lise öğrencisi öldü

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sene başından bu yana Mecdi Araravi'nin de aralarında bulunduğu 6 lise öğrencisinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemişti.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren kuşatma ve saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı. Lise öğrencisi Mecdi Araravi de bu saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırılar, uluslararası alanda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve pek çok ülkeden tepki çekmişti.