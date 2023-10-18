İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLER İÇİN BİTLİS'TE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İSRAİL'in abluka altındaki Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından hayatını kaybedenler için Bitlis'te bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bitlis merkez Hüsrevpaşa Mahallesindeki Mehmet Şirin Camisinde kılınan namaz sonrası basın açıklaması yapan grup, saldırıları kınadı. Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim-Bir- Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, şunları söyledi:

'Bu vahşet Filistin halkı için yeni bir şey değil. İnsanlığın yalnız bıraktığı Filistin bu şok edici katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Bu saldırıda 1000'e yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbimizden siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. 11 gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş ve dün gece bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını hem de açıkça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirmiştir."Basın açıklaması atılan sloganlar ve getirilen tekbirlerin ardından sona erdi. (DHA)