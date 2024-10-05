İsrail Saldırısında Hamas Komutanı ve Ailesi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın komutanı Said Atallah ve ailesinin üç üyesi, Lübnan'ın Trablusşam kentinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü.

İsrail, Lübnan'ın Trablusşam kentinin kuzeyinde bulunan Filistin mülteci kampına saldırıda bulundu. Hamas kaynakları, İzzeddin El-Kassam Tugayları komutanı Said Atallah ve ailesinin üç üyesinin Beddawi kampında yer alan evlerinin bombalanması sonucu öldürüldüğünü doğruladı.