İsrail Saldırısında Gazze'de Sivil Savunma Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Gazze'de Sivil Savunma Görevlisi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'deki Tuffah bölgesinde düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana ölen sivil savunma görevlisi sayısı 116'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü evini hedef alması sonucu bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah bölgesinde sivil savunma görevlisi Velid Adil el-Bataş'ı hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında Gazzeli sivil savunma görevlisi Bataş'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sivil savunma görevlilerinin sayısının 116'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin evleriyle birlikte sivil altyapıyı hedef alan saldırılarında yüz binlerce bina yerle bir oldu.

Sağlık ve sivil savunma görevlileri enkaz altında kalanları kurtarmak ve cenazeleri çıkarabilmek için kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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