İsrail Saldırısında Filistinli Doktorun 9 Çocuğu Hayatını Kaybetti

- İsrail'in evini vurduğu Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti

HAN YUNUS - Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki bir hastanede çalışan Filistinli doktor, İsrail ordusunun evini hedef aldığı saldırı sonucu 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

En büyüğü 12 yaşında

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. El-Barash, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.