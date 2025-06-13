İsrail Saldırısında Devrim Muhafızları Komutanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan da öldü. Saldırıda diğer önemli askeri liderlerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan'ın da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Tabnak" haber sitesine göre, Şeyhiyan, İsrail'in gece düzenlediği saldırıda öldürüldü.

İsrail'in saldırısında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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