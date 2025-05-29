- İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen 5 yaşındaki Ward: "Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum"

GAZZE - İsrail'in Gazze şehrindeki okula düzenlediği saldırıda alevler içinde yürümesiyle tüm dünyada derin yankı uyandıran 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil, "Sınıftaydım, uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu. Alevlerin içinden çıktım. Babamın yüzü yanmıştı. Çok korktum ve hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" dedi.

İsrail'in Gazze şehrinde bulunan el-Daraj bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na pazartesi günü düzenlediği saldırı 18'i çocuk 31 kişinin ölümüne neden oldu. Sivillerin uyuduğu gece saatlerinde yaşanan katliamdan inanılmaz bir şekilde kurtulan 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil'in alevlerin içinden yürüyerek sağ çıkışı, tüm dünyada derin bir yankı uyandırdı. Sivil savunma ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı Gazzeli küçük kız, saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı. Ward Şeyh Halil, "Bize korkunç şeyler oldu. İsrailliler kardeşlerimi öldürdü. Netanyahu askerlerine Gazze'ye bomba atmalarını söyledi. Annem, kız kardeşim Amal, erkek kardeşlerim Abdurrahman ve Muhammed'i öldürdüler. Babam yaşıyor ama yaralı" dedi.

Saldırı anını anlatan Ward Şeyh Halil, "Sınıftaydım, uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu. Alevlerin içinden çıktım. Babamın yüzü yanmıştı. Ailem ölmüştü. Alevlerin arasında kalmıştım. Sivil savunma ekipleri beni oradan çıkardı. Çok korktum ve hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" diye konuştu.

"Allah'a hamdolsun ki onu korudu ve yaşattı"

Ward'un amcası Basil Şeyh Halil ise, İsrail'in okula saldırısından sonra telefon aldığını söyleyerek, "Okul, kardeşimin ailesini barındırıyordu. Hemen Baptist Hastanesi'ne koştum. Vardığımda şehitlerin cesetlerini tamamen yanmış, tanınmaz halde buldum. Ward'un alevlerin içinden sağ çıkması ilahi birşeydi. Allah'a hamdolsun ki onu korudu ve yaşattı" ifadelerini kullandı.

Basil Şeyh Halil, Ward'ın kardeşi Sirac'ın yaralı kurtulduğunu, diğer kardeşi Abdurrahman'ın ise hayatını kaybettiğini belirtti. Basil Şeyh Halil, "Ward'un diğer kardeşi 13 yaşındaki Muhammed, kız kardeşleri 13 yaşındaki Silvan, 11 yaşındaki Maria ve 2,5 yaşındaki Amal'ın bedenleri tamamen yanmıştı" dedi.

"Bu savaşın sebebi ABD'dir"

Ward'ın alevler içinde yürüdüğü görüntüleri anlatmanın çok zor olduğunu vurgulayan Basil Şeyh Halil, "Zulme susan dünyaya soruyorum: Bu çocuklar neden savaş uçaklarının füzeleriyle hedef alınıyor? Dünya nerede? Bu okul yerinden edilmiş insanları barındırıyor. Böyle bir yer nasıl bombalanabilir? Arap ve İslam dünyası nerede? ABD nerede? Bu savaşın sebebi ABD'dir. ABD ve Trump, sadece tek bir sözle bu savaşı durdurabilir" şeklinde konuştu.