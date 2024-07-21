İsrail saldırısında ailesini kaybeden bebek Esma tedavi altında

İsrail'in 8 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılara annesinin kucağında yakalanan Filistinli bebek Esma Acur, aile fertleri arasında kurtulan tek kişi oldu.

İsrail'in Sanayi bölgesinde sığındıkları eve düzenlediği saldırıda tüm aile fertlerini kaybeden Esma bebek, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesinde tedavi görüyor.

Hastanede ninesi Ummu Remzi Kuveydir'in refaket ettiği Esma, Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden savaş nedeniyle yetim kalan 17 bin çocuktan sadece biri.

12 saat annesinin kucağında kaldı

Ummu Remzi, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde ikamet eden Acur'un ailesinin, İsrail'in bölgenin boşaltılmasını istemesi üzerine evlerini terk ederek Sanayi bölgesine göç ettiğini söyledi.

Ailenin, Sanayi'ye gelmesiyle İsrail savaş uçakları ile askeri araçlarının bölgeye havadan ve karadan yoğun yoğun saldırı başlattığını kaydeden Kuveydir, Acur'un ailesinin bulundukları binanın içinde mahsur kaldığını dile getirdi.

Kuveydir, "Bir İsrail insansız hava aracı (İHA) ailenin bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi ve Esma'nın babası, annesi ve 2 kardeşi öldü. Torunum Esma ise annesinin kucağında 12 saat kaldı. 12 saat sonra onu enkaz altından kurtarmayı başardık." dedi.

Bebekken yetim kaldı

Büyük bir üzüntüyle torununu bundan sonra annesiz, babasız ve kardeşleri olmadan nasıl yaşayacağını düşünen Kuveydir, "İsrail komple bir nesli yetim bıraktı ve onların tüm yaşam olanaklarını hem de uzun yıllar sürecek şekilde ellerinden aldı." diye konuştu.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri 8 Temmuz'da Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

Bölgedeki binlerce Filistinli, yoğun saldırılar nedeniyle kuzeye doğru kaçmıştı.