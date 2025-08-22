İsrail Saldırısında 4 Çocuğunu Kaybeden Anne Bera'nın Acı Dolu Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 çocuğunu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Bera Ebu Zayid (28), hem fiziksel hem de ruhsal acılar içinde kıvranıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımda şu ana kadar 62 bini aşkın Filistinli öldü, 156 binden fazlası da yaralandı. Bu saldırılarda, çok sayıda aile nüfus kaydından silindi, anne ve babalar çocuklarını, çocuklar da ebeveynlerini kaybetti.

Genç anne Bera da 7 Ağustos'ta İsrail ordusunun yaşadıkları çadıra düzenlediği saldırıyla hayatının en büyük acısını yaşadı. Saldırıda Bera'nın "Abbud (11), Hamza (8) ve Bana (4)" isimli çocukları oracıkta hayatını kaybetti. 13 yaşındaki oğlu Ubeyd ise kaldırıldığı Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Anne Bera, Nasır Hastanesinde ölen evladını son yolculuğuna uğurlamaya tekerlekli sandalyeyle gitti. "Canım oğlum. Kendine dikkat et" diyerek ağlayan anne, "Son evladım da gitti. 4 çocuğum gitti. Dayanacak gücüm kalmadı. Allah'ım bana sabır ihsan eyle." diyerek gözyaşı döktü.

Çocuklarının yokluğuna dayanamıyor

Saldırıda kolundan ve bacağından ağır yaralanan, kafatasında da kırıklar olan anne, hala giden evlatlarının arkasından ağlıyor ve çektiği acılardan ötürü inliyor.

"Önce üçü öldü, sonra da Ubeyde. Gözümün nuru Ubeyde. Çocuklarım benim hayatımdı. Allah'ım bana sabır ver. 4 çocuğumun acısı kalbimi parçalıyor. Allah'ım, evlatlarım sana emanet." diyen Bera, çocuklarının yokluğuna dayanamadığını söyledi.

Çocukları aç öldü

Çocuklarının büyümesini dört gözle bekleyen ve onları gözünden bile sakınan acılı anne Bera, en çok da çocuklarının aç ölmesine ve onlar için bir şey yapamamış olmanın üzüldüğünü anlattı:

"Bütün çocuklarımı kaybettim. Çocuklarım açtı, sabah yemek yeme hayali kuruyorlardı. Açtılar, meyve yemek istiyorlardı. Çocuklarımı uyurlarken hedef aldılar. Oğlum, ekmeği başının altına koymuştu, sabah bunu yiyeceğim demişti."

Allah'tan sabır ve şifa diliyor

Nasır Hastanesinde kısıtlı tıbbi imkanlarla tedavi olmaya çalışan anne, kolundan ve bacağından aldığı yaralardan ötürü çok acı çektiğini ifade etti.

Her gün koluna ufak bir operasyon yapıldığını ifade eden anne, enfeksiyonlardan ötürü kolunun ampüte edilme riski taşıdığını kaydetti.

"Çocuklarımı kaybettim, hiç değilse sağlığıma kavuşayım." diyen Bera, kolunu kaybetmemek ve iyileşmek için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.