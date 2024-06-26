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İsrail Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Cündiye ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kız çocuğu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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