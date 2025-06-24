İsrail Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 24 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda gıda yardımı almak için bekleyen en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Filistinli üç sağlık görevlisi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeybatısındaki ABD destekli yardım dağıtım merkezinde yardım bekleyen en az 10 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise kentin güneyinde yardım almak üzere bekleyen 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu her iki olayla ilgili de açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yoğun saldırılarına yeniden başlamasından bu yana en az 5.685 Filistinli hayatını kaybederken, 19.518 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybı 55.998'e, yaralı sayısı ise 131.559'a ulaştı.