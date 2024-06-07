İsrail Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki El-Ehl-i Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki Eş-Şema Camisi çevresinde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı bölgede şiddetli patlamaya neden oldu. Vurulan ev tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Saldırı sonrası bölgeye gelen sağlık ve sivil savunma ekipleri vurulan evin ve çevredeki binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.