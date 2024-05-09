İsrail Saldırısı Sonucu Gazze'deki Tüp Bebek Merkezi Zarar Gördü

Gazze'deki en büyük tüp bebek merkezi olan "El-Basma"ya yönelik İsrail saldırısı sonucu 5000'den fazla tüp bebek embriyosunun zarar görmesi, oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle çocuk sahibi olmayı bekleyen aileleri zor durumda bıraktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan yoğun saldırıları ve karadan yapılan abluka sonucu elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin aksaması insani durumu daha da zorlaştırdı.

İsrail'in aralık ayındaki saldırısında merkezdeki nitrojen tankları zarar gördü. İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle güvenlik ve lojistik sağlanamadığı için zarar gören tankların yerine yenileri de alınamadı.

Soğutma işlemi yapılamadığından 5 binden fazla tüp bebek embriyosu yok oldu.

Basma Tüp Bebek Merkezinin vurulması, bazıları yaklaşık 30 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen yüzlerce Gazzeli çiftin son umutlarını da ellerinden aldı.

Merkez çalışanı Abdulkadir Mekad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bombardımanı sonucu 5000'den fazla embriyoyu kaybettik." dedi.

Mekad, "Aralarında 20-30 yıldır bebek sahibi olma hayaliyle bekleyenler vardı. Bazıları embriyo nakil sürecine başlamışlar, bazıları da bebeklerinin cinsiyetini dahi belirlemişlerdi. İsrail saldırıları nedeniyle bu insanların hayalleri paramparça oldu. Uzun acılı operasyonlar, emekleri, paraları boşa gitti, hayatları mahvoldu." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki Tüp Bebek Uzmanı Muhammed eş-Şerafe de şu ifadeleri kullandı:

"Embriyo ve sperm dondurma laboratuvarlarının yanı sıra yüksek maliyetli embriyo nakli operasyonlarını da yaptığımız bir merkez olması hasebiyle işimiz oldukça hassas ve önemli. Tüp bebek operasyonları çok maliyetli. Doğal yollardan bebek sahibi olamayan aileler, hayallerini gerçekleştirmek için büyük meblağlar ödemek zorunda kalıyor."

Daha önce tüp bebek yöntemiyle 2 kız çocuk sahibi olan Muna el-Arabi, üçüncü bebeğini kucağına almanın hayalini kuruyordu.

Arabi, "Kocam ve benim tek hayalimiz, tüp bebek yöntemiyle iki kız çocuğu sahibi olduktan sonra bir erkek çocuğumuzun olmasıydı." dedi.

İsrail saldırılarının tüp bebek tedavisi görmesini engellediğini belirten Muna, her şeye rağmen bir erkek çocuğu sahibi olma hayalini gerçekleştireceğine dair büyük umudu olduğunu kaydetti.