İsrail Saldırısı Sonrası Yunan Vatandaşları Tahliye Edildi
İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla alıkonulan 27 Yunan vatandaşı, özel bir uçuşla Atina'ya döndü. Düzenlenen uçuşta ayrıca 15 Avrupa ülkesinden 134 kişi daha tahliye edildi.
İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı 27 Yunan vatandaşı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen özel uçuşla Atina'ya döndü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının ve Tel Aviv'deki Yunanistan Büyükelçiliğinin eş güdümünde düzenlenen özel tahliye uçuşuyla Küresel Sumud Filosu'na katılan 27 Yunan vatandaşı güvenli şekilde Atina'ya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, aynı uçuşta, 15 farklı Avrupa ülkesinden 134 kişinin daha dönüşünün sağlandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel