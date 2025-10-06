Haberler

İsrail Saldırısı Sonrası Yunan Vatandaşları Tahliye Edildi

Güncelleme:
İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla alıkonulan 27 Yunan vatandaşı, özel bir uçuşla Atina'ya döndü. Düzenlenen uçuşta ayrıca 15 Avrupa ülkesinden 134 kişi daha tahliye edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının ve Tel Aviv'deki Yunanistan Büyükelçiliğinin eş güdümünde düzenlenen özel tahliye uçuşuyla Küresel Sumud Filosu'na katılan 27 Yunan vatandaşı güvenli şekilde Atina'ya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aynı uçuşta, 15 farklı Avrupa ülkesinden 134 kişinin daha dönüşünün sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
