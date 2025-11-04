İsrail saldırısı nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen 15 yaşındaki Gazzeli Neda'nın "hayatı karardı"

Gazze'nin kuzeyinde ailesiyle çadırda yaşayan 15 yaşındaki Neda Erhume, kardeşleriyle oyun oynarken düzenlenen İsrail saldırısında, gözünü kaybetti, yüzü tanınmaz hale geldi ve doktorlar 'öldü' derken hayata geri döndü.

Neda'nın hayatı, kardeşleriyle oyun oynadığı, anne ve babasının dışarıda ateşte yemek pişirdiği sırada kana bulandı. Bitişikteki çadıra İsrail 10 Eylül'de saldırı düzenledi, etrafa saçılan şarapneller de Neda'nın yüzüne isabet etti.

Şarapneller Neda'nın yüzünün sağ tarafını tamamen parçalarken, yüzünün formu tanınmayacak hale geldi.

Neda'nın, Şifa Hastanesinde başlayan tedavi süreci de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde devam etti.

Gazzeli Neda ve ailesi, ölümden dönen kızlarının yaşaması ve yüzüne yeniden kavuşması için Gazze dışında tedavi edilmesi çağrısında bulunuyor.

Öldü dediler, bir nefesle hayata geri döndü

Saldırı sırasında kardeşinin yanında olan abla Hala Erhume, o korku dolu anları ve tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Neda'yı hemen Şifa Hastanesine götürdüler. Ben o an kardeşimin şehit olduğunu düşündüm. Acil servisteki doktorlar da onun şehit olduğunu söyledi. Babam onun yanındaydı, nefes almıyordu.

Yanağının kopan parçasını yerine koymaya çalıştı ve onu sağ tarafına döndürdü. Ardından nefes aldı. Babam 'Kızım yaşıyor' diye bağırmaya başladı."

Kardeşinin 4,5 saat süren bir ameliyata alındığını aktaran abla, o sırada kalbinin de durduğunu dile getirdi.

Abla Erhume, şöyle devam etti:

"Tekrar ameliyata aldılar sonra da yoğun bakıma ve orada 22 gün kaldı. Bu 22 gün boyunca ne hareket etti ne de konuştu. Doktorlar bize, muhtemelen felç olacağını, klinik ölüm gerçekleşeceğini söylediler."

Gazze'nin en güzel kızlarındandı, şimdi aynaya bile bakamıyor

Hayatının en büyük travmasını yaşayan Neda'nın şu an sağ gözü yok, sol gözünde görme problemi var. Burun ve çenesi kırıldığı için kemik nakline ihtiyaç duyuyor.

Nefes borusuna trakeostomi yapıldığı için konuşamıyor ve sağ omzunu da hareket ettiremiyor. Ayrıca travmanın da etkisiyle unutkanlık sorunu yaşıyor ve bir şeyi birkaç saat sonra yeniden soruyor.

Neda'nın vücudunda meydana gelen bu büyük değişimin neden olduğu travma hem onu hem de ailesini derinden etkiliyor. Abla Erhume, bu duruma dair şunları söyledi:

"Neda Gazze'nin en güzel kızlarından biriydi. Ben onu bu şekilde görmeye alışkın değilim. O, eskiden neşeli, hayat dolu bir çocuktu, bizi o desteklerdi ama şimdi 'Neden böyle oldu, inşallah ölürüm' diyor. Biz de psikolojik olarak çok yorulduk.

Kardeşimi böyle göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Daha kendisine aynada bakmış ve yüzünü görmüş değil. Zaten travma yaşıyor, aynada yüzünü görüp ikinci bir travma yaşamasını istemiyoruz."

Neda'nın ablası, Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için kardeşinin Gazze dışına çıkarılmasını istediklerini belirtti ve Dünya Sağlık Örgütüne, tüm kuruluşlara ve vicdan sahiplerine kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu.