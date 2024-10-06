İsrail Saldırılarından Kaçan 358 Kişi Türkiye'ye Giriş Yaptı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan kaçan 358 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki havalimanlarından ülkelerine gönderilecek.
İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 358 kişi Mersin'in Silifke ilçesine geldi.
İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 4'üncü gemiyle Tripoli limanından yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 358 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),