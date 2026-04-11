İsrail'in Beyrut'a saldırısında yaralanan Suriyeli işçi, saldırı anını AA'ya anlattı Açıklaması

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED CANİK- İsrail ordusunun 8 Nisan'da Beyrut'a ön uyarı yapılmadan düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yaralanan İdlibli Firas Casım, namazını kıldıktan sonra işine dönmeye hazırlanırken patlamaya yakalandığını ve kendisini hastanede bulduğunu anlattı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürerken, 8 Nisan'da Lübnan'ın farklı bölgelerine ön uyarı yapılmadan düzenlenen eş zamanlı bombardımanlar, şimdiye kadarki en şiddetli saldırılar arasında yer aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 357'ye ulaştığını, binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Beyrut'taki saldırılarda yaralananların bir kısmı Rızık, Amerikan, Zehrani ve Rafik Hariri hastanelerine kaldırılırken, ön uyarı yapılmadan onlarca noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yüzlerce kişinin yaralanması, hastanelerin yükünü daha da artırdı.

İsrail ordusunun 8 Nisan'da Beyrut'a düzenlediği saldırıda yaralanan Suriye'nin İdlib kentinden Firas Casim da o isimlerden biri oldu.

Dahiye'deki Zehrani Hastanesi'nde tedavisi süren Casim, saldırı anında bir spor merkezinde boya işi yaptığını anlatarak, "Boya ustasıyım. Beyrut'ta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki ışıklarda bir spor merkezine işe girmiştik. Öğleden sonra çalışıyorduk. Namaz kılıyordum, namazı bitirip işime devam edecekken kendimi hastanede buldum." dedi.

Patlamanın ardından uzun süre ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Casim, vücudunun birçok yerinden yaralandığını belirterek, "Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum, ne oldu bilmiyorum. Sonra bana bir hava saldırısı olduğunu söylediler, olan buydu. Yaralarım sol bacağımda, uyluk bölgemde, sırtımda, sağ koltuk altımda ve bir de başımdan darbe almışım." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan hemen önce iki katlı spor salonunda çalıştıklarını aktaran Casim, "Ben aşağıdaydım, arkadaşlarım da yukarıda çalışıyordu. Arkadaşlarım da yaralandı. Yukarıdakilere ciddi bir şey olmadı Elhamdülillah. Bu hastaneye nakledilenler oldu, bazıları da Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Taburcu oldular. En ağır yaralı bendim çünkü patlama benim yanımda oldu." diye konuştu.

Tedavisi hastanede devam eden Casim, "Elhamdülillah, Allah'a şükür, ne yapalım. Allah sizi selametle korusun ve muhafaza etsin." dedi.

"Saldırılar hastanemiz üzerindeki yükü artırdı"

Rafik Hariri Üniversite Hastanesi Acil Servisi sorumlularından Muhammed Şuayto da İsrail saldırılarının ardından hastanede yaşanan yoğunluk, yaralı sayısı ve sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şuayto, hastanenin Beyrut ile Dahiye arasında kritik bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek, özellikle çevredeki birçok hastanenin devre dışı kalmasının ardından hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Lübnan'ın en büyük kamu hastanelerinden biri olduklarını vurgulayan Şuayto, "Sadece saldırılarda yaralananlar değil, günlük rahatsızlıklarla gelen hastaların sayısında da ciddi artış var. Güneyden, Bekaa'dan ve Dahiye'den Beyrut'a doğru bir nüfus hareketi yaşandı. Bu da hastanemiz üzerindeki yükü artırdı." dedi.

8 Nisan'daki saldırıların ardından hastaneye yaklaşık 40 yaralının ulaştığını aktaran Şuayto, sağlık ekiplerinin "afet yönetimi planı" kapsamında hareket ettiğini belirterek, yaklaşık 40 günü aşkın süredir saldırılar nedeniyle hastanede sürekli bir teyakkuz hali bulunduğunu dile getirdi.

Tıbbi malzeme ve ilaç teminine de değinen Şuayto, mevcut durumda ihtiyaçların karşılandığını ancak uzun vadeli stok durumunun tedarikçiler ve Sağlık Bakanlığının planlamasına bağlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, İsrail ordusunun Beyrut'un Cinah bölgesine yönelik saldırı tehdidine de değinen Şuayto, söz konusu tehdidin bu bölgede yer alan hastane ve çevresindeki ulaşım yollarını da kapsadığını belirtti.

Şuayto, "Bu durum çalışanlar açısından zorluk oluşturuyor. Hastaneye ulaşmak için kullanılan yollar da tehdit kapsamına giriyor. Ancak burada görev yapan herkes bunun insani bir sorumluluk olduğunun farkında." şeklinde konuştu.

Hastaneye saldırmama konusunda kendilerine resmi bir güvence olup olmadığı sorusuna Şuayto, bu konuda net bir bilginin bulunmadığını, ancak yetkililer arasında görüşmeler yapıldığını ve olumsuz bir durum yaşanmamasının temenni edildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının zor koşullara rağmen görevlerini sürdürdüğünü dile getiren Şuayto, "Burada bulunan herkes sağlık alanında çalışan kişiler ve hastalar. Bu hastane insanların tedavi gördüğü, insani hizmet sunan bir kurum." dedi.