İsrail Saldırılarında Yaralanan Gazzeli Çocuk KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in son hava saldırılarında yar alanan Gazzeli bir çocuğu Doğu Kudüs'teki bir hastaneye nakleden sağlık çalışanları, 10 Ağustos 2022. İsrail'in üç gün süren hava saldırılarında, 15'i çocuk, 4'ü kadın en az 44 Filistinli öldü, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı. KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in son hava saldırılarında yar alanan Gazzeli bir çocuğu Doğu Kudüs'teki bir hastaneye nakleden sağlık çalışanları, 10 Ağustos 2022. İsrail'in üç gün süren hava saldırılarında, 15'i çocuk, 4'ü kadın en az 44 Filistinli öldü, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı. Pazar günü Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes sağlandı. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Xinhua / Güncel Doğu Kudüs İsrail Mısır Güncel Haberler

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