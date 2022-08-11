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İsrail Saldırılarında Yaralanan Gazzeli Çocuk

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İsrail Saldırılarında Yaralanan Gazzeli Çocuk

KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in son hava saldırılarında yar alanan Gazzeli bir çocuğu Doğu Kudüs'teki bir hastaneye nakleden sağlık çalışanları, 10 Ağustos 2022. İsrail'in üç gün süren hava saldırılarında, 15'i çocuk, 4'ü kadın en az 44 Filistinli öldü, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı.

KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in son hava saldırılarında yar alanan Gazzeli bir çocuğu Doğu Kudüs'teki bir hastaneye nakleden sağlık çalışanları, 10 Ağustos 2022. İsrail'in üç gün süren hava saldırılarında, 15'i çocuk, 4'ü kadın en az 44 Filistinli öldü, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı. Pazar günü Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes sağlandı. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Doğu Kudüs İsrail Mısır Güncel Haberler

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