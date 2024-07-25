İsrail Saldırılarında Son 24 Saatte 55 Kişi Öldü

GAZZE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun son 24 saat içinde 55 kişiyi öldürdüğünü ve 110 kişiyi yaraladığını açıkladı. Yetkililer, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 39.145'e, yaralı sayısının ise 90.257'ye yükseldiğini belirtti.