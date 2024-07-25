İsrail Saldırılarında Son 24 Saatte 55 Kişi Öldü
Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 55 kişiyi öldürdüğünü ve 110 kişiyi yaraladığını açıkladı. İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 39.145'e, yaralı sayısı ise 90.257'ye yükseldi.
GAZZE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun son 24 saat içinde 55 kişiyi öldürdüğünü ve 110 kişiyi yaraladığını açıkladı. Yetkililer, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 39.145'e, yaralı sayısının ise 90.257'ye yükseldiğini belirtti.