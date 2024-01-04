İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı Artıyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısını 22.313, yaralı sayısını ise 57.296 olarak güncelledi. Son 24 saat içinde İsrail ordusu 128 Filistinliyi öldürdü ve 261 Filistinliyi yaraladı.
GAZZE, 4 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısını 22.313, yaralı sayısını ise 57.296 olarak güncelledi. Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saat içinde 128 Filistinliyi öldürdüğü ve 261 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.