İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı Artıyor

GAZZE, 4 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısını 22.313, yaralı sayısını ise 57.296 olarak güncelledi. Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saat içinde 128 Filistinliyi öldürdüğü ve 261 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.