İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 33.000'i Aştı

GAZZE, 5 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 33.000'i aştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 62 Filistinliyi öldürürken, 91 Filistinliyi de yaraladı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan İsrail saldırılarında toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Abu Aoun ise aralıksız İsrail bombardımanlarında 14.861'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ve Gazze'de yaklaşık 17.000 çocuğun yetim kaldığını söyledi.

Bakan, Gazze'deki çocukların "giderek kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle örülü trajik bir gerçeklik" içinde yaşadığını belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölenlerin sayısı en az 30'a ulaştı" dedi.