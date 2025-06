İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için Ankara'da kütüphane açıldı

Ankara'da "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi" açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Sincan Şehit Burak Türkoğlu Anaokulu'nda gerçekleşen açılışa, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan katıldı.

Programın açılışında konuşan Ömer İleri, kütüphanenin, Filistinli çocukların anısına hayata geçirileceğini belirtti.

Ortadoğu'da yaşanan süreçte Türkiye'nin her daim güçlü ve istikrarlı durmasının önemine vurgu yapan İleri, "Bu coğrafyada büyük, güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'daha adil bir dünyayı inşallah bizler inşa edeceğiz.' Her daim vicdanın, hakkaniyetin yanında olacağız. Her daim insanlığın sesi olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz, bu sesimizi dinletecek kadar da güçlü olacağız. Çok şükür şu geldiğimiz noktada ülkemiz, devletimiz, savunma sanayimiz güçlü, bundan bizim bir şüphemiz yok." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle Türkiye sağlam durdukça, Filistin, Gazze ve Suriye'nin de sağlam duracağına işaret eden İleri, "Görevimizin ve sorumluluğumuzun sadece bu millete değil, bu bölgeye de olduğunu gayet net biliyoruz. İşte bu bilinçle bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz ve inşallah bu güzel müessesede yetişen evlatlarımız da bu bilinci ileriye taşıyacaklar. Bayrağı bizden devralacaklar ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız bu yolda inşallah onlar, bayrağı çok daha farklı bir noktaya getirecekler." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesi kesildi

Hatice Atan da derneğin ülke genelinde 68 kütüphanenin açılışını yaptığını belirtti.

Projenin amacının İsrail tarafından katledilen kadınların, masum çocukların anısını Türkiye'de yaşatmak olduğunu dile getiren Atan, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kütüphane ve oyuncak bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa katılanlar, geri dönüşümle elde edilen materyalden oluşturulan "sıfır atık köşesini", kadınların el emeği ile ürettiği oyuncakların bulunduğu "el emeği göz nuru oyuncaklar" alanını, çoklu zeka gelişimine yönelik "akıl oyunları köşesini" ve kütüphane bölümünü gezerek, çocuklarla sohbet etti.