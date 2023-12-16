İsrail saldırılarında ölen Al Jazeera kameramanı toprağa verildi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ebu Dakka'nın meslektaşları ve gazeteciler de törene katıldı. İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Al Jazeera televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde düzenlenen törene, çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Ebu Dakka'nın meslektaşları onlarca gazeteci de katıldı.

Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Han Yunus'taki şehir mezarlığına defnedilen Ebu Dakka'yı son yolculuğunda, aynı saldırıda yaralanan Al Jazeera muhabiri Vail Dahduh da yalnız bırakmadı.

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.

Daha sonra Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar da okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.