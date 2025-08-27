İsrail Saldırılarında Öldürülen Gazeteciler Londra'da Anıldı

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteciler, Londra'daki İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde anıldı.

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) Serbest Haberciler Birimi tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, üzerinde İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Anma etkinliği öncesi NUJ yetkilileri, İsrail tarafından öldürülen gazeteciler için İngiltere hükümetinden beklentilerin dile getirildiği bir mektubu, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya teslim etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı anma etkinliğinde konuşan eski BBC ve LBC sunucusu Sangita Myska, İsrail saldırılarında ölen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in izleyiciler için önemli bir gazeteci olduğunu kaydetti.

Myska, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından ölüm tehlikesi altında olduğu belirtilmesine rağmen korunmayan eş-Şerif'in 10 Ağustos'ta öldürüldüğünü hatırlattı.

"Hükümetler bu konuda ne bir şey söyledi ne de bir şey yaptı." diyen Myska, İsrail'in hiçbir temele dayanmayan bir şekilde eş-Şerif'i terörist ilan ettiğini belirtti.

Myska, tüm Al Jazeera habercilerinin tek saldırıda öldürüldüğünü vurgulayarak, "İsrail hala gazetecileri tehdit etmeyi sürdürüyor." dedi.

Filistinli gazetecilerin dünyadaki en cesur kişiler olduğunu söyleyen Myska, "İsrail saldırılarına ve tehditlerine rağmen işlerini yapıyorlar. Ama batı onların mesleğini küçümsüyor." diye konuştu.

"İsrail kimseye hesap vermeyeceğini biliyor"

İsrail'in son olarak Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda öldürülen 5 gazetecinin Reuters, The Associated Press, Middle East Eye ve Al Jazeera gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında çalıştığını anlatan Myska, "İsrail, terör örgütleri gibi ilk saldırının ardından bölgeye gelenlere yönelik ikinci bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Bu gazetecilerin ölümünden, BBC'nin en önemli programlarında kısaca bahsedildiğini ifade eden Myska, "Eğer Rusya 5 gazeteciyi canlı yayında öldürseydi İngiliz medyası bunu görmezden gelir miydi? Cevabın hayır olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Filistinli bir gazetecinin öldürülmesi yalnızca bir kişinin ölümü değil, gazeteciliğin ölümüdür." diyen Myska, İsrail'den hesap sorulmadığı sürece tüm dünyaya işini yapan gazetecilerin öldürülebileceği mesajının verildiğini vurguladı.

Filistinli gazeteci Ahmed Alnaouq da "İsrail neden gazetecileri öldürüyor? Çünkü öldürebiliyor. Çünkü kimseye hesap vermeyeceklerini biliyorlar. Çünkü gerçeklik onların en büyük düşmanı. Kimse karşı durmadığı için İsrail Filistinlileri öldürmeye ne yazık ki devam edecek." dedi.

Alnaouq, Filistinli gazetecilerin görevlerini yapmaya devam edeceğini belirterek, "Öldürülen Filistinli gazeteciler unutulmayacak, hikayeleri söylenmeye devam edecek, isimlerini haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öldürülen gazetecilerin isimleri okundu.

Anma töreni, gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi.