İsrail Saldırılarında Öldürülen Filistinlilerin Sayısı 10.000'i Aştı
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GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xinhua) Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli sayısının 10.
GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xinhua)
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli sayısının 10.000'i aştığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel