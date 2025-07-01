İsrail Saldırılarında İran Elektrik Altyapısına 22 Milyon Dolar Zarar

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İran, İsrail'in elektrik altyapısına yönelik saldırılarının ardından 22 milyon dolar zarar oluştuğunu açıkladı. 12 gün süren saldırılar sonucunda 50'den fazla olay kaydedildi ve 4 sektör çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'ın elektrik altyapısına yaptığı saldırılarda 22 milyon dolar zarar oluştuğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına ilişkin açıklama yaptı.

Meşhedi, 12 gün devam eden saldırılardan etkilenen elektrik altyapısına ilişkin, "Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran'da kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Saldırılar nedeniyle elektrik altyapısında oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmınınsa 48 saat içinde çözüldüğünü kaydeden Meşhedi, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Meşhedi, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini ifade ederek, "Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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