Üye Girişi
Haberler

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli ve Tekirdağ'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH temsilcileri ve vatandaşlar saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırklareli'nde Ulu Camisinde cuma namazının ardından düzenlenen programda saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilci Şeref Özcan, Türk devletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kınadıklarını ifade eden Özcan, bu tür saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Tekirdağ'da da Orta Cami'de cuma namazınının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Eygi'nin de zalimler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Çalışkan, her zaman, her şeye rağmen zalimleri lanetlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

edirne

Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Narin Güran'ın serbest kalan babasından haber var! Gece yarısı sesini duyan köylüler mezarlığa koştu

Serbest kalan babadan haber var! Gece yarısı sesini duyan köylüler mezarlığa koştu

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşet anları kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi? Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu? Mevlid Kandilinde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili duası nedir, nasıl edilir? Kandil duası! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman?
title