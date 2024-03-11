İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastasının cenazesi Ankara'da defnedildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu tedavi için getirildiği Ankara'da yaşamını yitiren kanser hastası Samah Abdullah Jomman Hounaıdaq'ın cenazesi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle tedavi için getirildiği Ankara'da yaşamını yitiren 35 yaşındaki kanser hastası Samah Abdullah Jomman Hounaıdaq'ın cenazesi toprağa verildi.
Hounaıdaq için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hounaıdaq'ın naaşı, burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.