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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi

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İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi. Cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye Etlik Şehir Hastanesine getirilen 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz (32) ve Hasan Abed Hussein'in (59) cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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