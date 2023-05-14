İsrail Saldırılarında Evlerini Kaybeden Gazzeliler Belirsizlik İçinde Bekliyor

Gazze'deki Hamas hükümeti Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu 30'dan fazla evin hasar gördüğünü ve oturulmaz hale geldiğini, 360'ının da kısmen etkilendiğini belirtti.

Gazze'deki Hamas hükümeti Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu 30'dan fazla evin hasar gördüğünü ve oturulmaz hale geldiğini, 360'ının da kısmen etkilendiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasından al-Masri ailesinin evi Çarşamba gecesi İsrail savaş uçakları tarafından yıkıldı.

SES 1 (Arapça): İNTİSAR AL-MASRİ, Gazze sakini:

"Oğullarımız ve torunlarımız ile evdeydik. Komşumuz bizi aradı ve ordunun bombalanabileceği gerekçesiyle evi boşaltmamızı istediğini söyledi. Kafamız karıştı, korktuk ve hiçbir şey almadan evden kaçtık."

SES 2 (Arapça): RAMİ AL-MASRİ, Gazze sakini:

"Evi terk ettikten sonra komşumuzun evine gittik. Kısa bir süre sonra, evimize ilk füze isabet etti ve sonra ev tamamen yıkıldı. Ev bir zamanlar bize güven verirdi. İki katlı ev şimdi yıkıldı. Dört daire vardı. Evsiz kaldık ve perişan olduk. Şimdi bize ne olacağını bilmiyoruz."

Pek çok Gazze sakini, yerlerinden edilmiş insanlar listesine ailelerinin eklenmesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Bu listelerde kayıtlı olan kişiler, evlerini yeniden inşa etmek için para almadan önce uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Gazze-İsrail çatışması, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği beklenmedik bir hava saldırısında üst düzey üç Filistin İslami Cihat liderinin öldürülmesini takiben Salı günü başlamıştı.

O zamandan bu yana, İslami Cihat ve Hamas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli örgütün silahlı kanadından oluşan ortak askeri harekat meclisi ile İsrail ordusu arasında çatışmalar gerçekleşirken, Cuma günü itibarıyla 33 Filistinli ve bir İsrailli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)