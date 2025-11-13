Haberler

İsrail Saldırılarında Can Kaybı 69 Bin 187'ye Ulaştı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlayan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 187'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda toplam yaralı sayısı 170 bin 703'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 187'ye çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan olmak üzere 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin özellikle "sarı hat" olarak bilinen sınırın batısındaki sivillere ateş açtığı kaydedilirken, Tel Aviv yönetiminin bu eylemleri "hat sınırının ihlali" gerekçesiyle savunduğu aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 260 kişinin öldüğü, 632'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 187'ye, yaralıların sayısının ise 170 bin 703'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
