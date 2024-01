İsrail saldırılarında can kaybı 23 bin 968'e yükseldi

- İsrail saldırılarında 100. gün, can kaybı 23 bin 968'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 100 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bin 968'e, yaralıların sayısı ise 60 bin 582'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 100 gündür acımasızca sivilleri vuruyor. Bölgede devam eden bombardımanda her geçen saat can kaybı artarken, çok sayıda çocuk ve kadın İsrail ordusu tarafından katlediliyor. Bölgede 7 Ekim'de başlayan saldırılara en büyük desteği ABD verirken, hem İsrail hem de ABD dünyanın dört bir yanından büyük tepki topluyor. ABD'nin silah ve maddi desteğiyle Gazze Şeridi'nin her köşesinde katliam yapan İsrail yetkilileri yaptıkları her açıklamada bu saldırıların durmayacağını belirtiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte 125 Filistinliyi öldürdüğünü, 265 Filistinliyi ise yaraladığını duyurdu.

Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 968'e, yaralı sayısının ise 60 bin 582'ye yükseldiğini açıklarken, ölenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi.

İsrail saldırılarında 337 sağlık personelinin öldüğünü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğunu aktardı. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını ifade etti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin kıtlık ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kudra, insanların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğünü vurguladı.