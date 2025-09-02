İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana olayda ölen gazeteci sayısı 248'e yükseldi. Uluslararası kuruluşlar İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun soykırım yaptığı ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

