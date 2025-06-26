İsrail Saldırılarında 69 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 69 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, çeşitli bölgelerde yardıma muhtaç sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin ve çocukların da bulunduğu 69 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeyindeki saldırılarında 27, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılarında 22, güneyindeki saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze'deki Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

Kuzeydeki Cibaliya Beled'de sivillerin hedef alındığı iki hava saldırısında 9 Filistinli öldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu alanı vurdu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu

Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Amr bin el-As Okulu İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail topçusu Gazze Şeridi'nin orta kesimini vurdu

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'ya düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca orta kesimdeki Deyr Belah'ta bir pazarda toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden bazılarının insani yardım çalışanı olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus ve diğer bölgeler hedef alındı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu, 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail İHA'larından Han Yunus'un batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresine ateş açıldı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus kentinin Makabir bölgesi yakınlarında İHA ile düzenlediği saldırıda 1 Filistinliyi öldürdü.

Han Yunus ile Refah arasındaki bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un orta kesimindeki Amara Casir yakınlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güney bölgesinde bir saldırıda ise 4 Filistinli öldü.

Refah kentinde yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesinde İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca İsrail ordusuna ait hücumbotlardan da Han Yunus kıyısına yoğun ateş açıldı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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