İsrail Saldırılarında 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri hamile kadın olmak üzere 46 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar esnasında yardım bekleyenler de hedef alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında biri hamile kadın, 18'i yardım bekleyenler olmak üzere 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar düzenledi.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ile 6 çocuğu yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise "Ardenis" ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nda ise "El-Kurenavi" ailesinin evini vurdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmak umuduyla bekleyen 18 Filistinli de İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti. Yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 33 kişi de yaralandı.

-Gazze Şeridi'nin güneyi

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusunun saldırısında baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Mevze kavşağında düzenlenen bir diğer saldırıda da 1 Filistinli öldü.

İsrail'in güney bölgelerine saldırılarında bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Bölgede ayrıca İsrail ordusu zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdi.

-Gazze Şeridi'nin kuzeyi

Gazze kentinde ise İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 1 Filistinli öldü.

Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkez bölgesindeki saldırılarda da 3 kişi can verdi.

İsrail'in Zeytun Mahallesinde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Derac Mahallesindeki Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
