İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları sonucunda aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu da bildiriliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinli yaşamını yitirdi, bir çoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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