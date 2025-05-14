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İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı çevresine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli ölü, çok sayıda kişi yaralı. Görgü tanıkları, bölgedeki topçu saldırılarını ve hava bombardımanlarını aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgeye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesindeki El-Furkan Camisi yakınlarında bir evi hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğu bölgeleri ile Beyt Lahiya'nın Şeyh Zayid bölgelerine topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail topçularının ayrıca Cibaliya'nın doğusunda İzbet Abdurabbu yakınlarındaki Şeyh Zeyd ve Kalibo bölgeleri ile Hamuda kavşağı bölgesine yoğun ateş açtığı, savaş uçaklarının da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abasan'a hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel
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