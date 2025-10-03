Haberler

İsrail Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 28 Filistinli yaşamını yitirdi. Göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin bulunduğu alanlar hedef alındı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktardığına göre İsrail ordusu, başta kuzeydeki Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadırları, yardım bekleyenleri, evleri ve sivillerin toplandığı alanları vurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve güneyindeki saldırıları sonucu hayatını kaybeden 14 kişinin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesi'ne, 10'u Nasır Hastanesi'ne 4 kişinin naaşı da Şifa ve Avde hastanelerine getirildi.

Kaynaklar İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
