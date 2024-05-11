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İsrail Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda evler, hastaneler ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan el-Kıpt ailesine ait ev, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, sivil savunma birimlerinin kısıtlı imkanlarla, İsrail ordusunca hedef alınan evin enkazı altında kaybolanları aradığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Gazze kentine bağlı ez-Zeytun mahallesinde de çok sayıda evi hedef aldığını aktaran görgü tanıkları, ez-Zeytun mahallesinde İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Refah kentinde 14 Filistinli hayatını kaybetti

Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir ev ile halkın toplandığı iki alana ayrı ayrı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin Arabiye bölgesinde bulunan el-Haşşaş ailesine ait evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine Refah kentinin güneyi ile doğusunda halkın toplandığı iki alana, İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırılarında dördü eş-Şair ailesinden olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, hayatını kaybeden Filistinlilerin Kuveyt Hastanesine nakledildiğini belirterek, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma birimlerinin yıkılan el-Haşşaş ailesinin evinin enkazı altında kalanları aramaya devam ettiğini kaydetti.

İsrail 218 gündür saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 943 Filistinli öldürüldü, 78 bin 572 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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