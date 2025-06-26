İsrail Saldırılarında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında yardıma muhtaç kişilerin ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda okullar, çadır bölgeleri ve hastane çevreleri hedef alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılar sonucu aralarında yardım bekleyenlerin ve çocukların da olduğu 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Amr bin el-As Okuluna İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında bulunan Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım bekleyenleri hedef alması sonucu da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'da topçu atışı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef alan İsrail saldırısında ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Han Yunus kent merkezindeki bir binayı hedef alması sonucu iki Filistinli öldü, kentin batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresinde ise İsrail İHA'ları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'na İsrail topçularının saldırısı sonucu iki Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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