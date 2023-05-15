- İsrail saldırılarında 2 okul kullanılamaz hale geldi

GAZZE - İsrail'in Gazze'deki füze saldırıları sonucu 2 okul kullanılamaz hale geldi.

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne 5 gün boyunca yapılan saldırılarda 2 okulun büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Açıklamada, Imam Al-Shafei İlköğretim Okulu ve Al-Nasserah İlköğretim Okulu'na düşen roket kovanları okulun duvarlarında ve camlarında kırıklara yol açtığı, okulun bahçesinde ise büyük hasarlara neden olduğu ifade edildi. İsrail'in saldırılarının acımasız olduğunu ve suç teşkil ettiğini belirten Filistin Eğitim Bakanı Marwan Awartani saldırılarda çocukların da hayatını kaybettiğini ifade ederek, evlerde, tesislerde ve eğitim kurumlarında büyük hasarların meydana geldiğini söyledi.

33 kişi hayatını kaybederken, 190 kişi yaralandı

İsrail, Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan itibaren saldırıların şiddetini arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, saldırılarda 33 kişi hayatını kaybederken, 190 kişi yaralandı. Binalar ve tesisler kullanılamaz hale geldi.

Filistin İslami Cihat Hareketi kıdemli üyesi Muhammad al-Hindi, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında cumartesi günü ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.