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İsrail Saldırısı Sonucu Ailesini Kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka Türkiye'ye Sığındı

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Ahmed Baraka, yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile birlikte Türkiye'ye sığındı. Baraka, saldırı anını ve kızının tedavi sürecini anlatarak Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze'deki savaşın gerçek yüzünü aktaran Baraka, Türkiye'nin en çok destek veren ülke olduğunu belirtti ve diğer Arap ülkelerinin kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı.

Ülkesinde çiftçilikle uğraşan, saldırının ardından kızının tedavisi için Ankara'da bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü gününde, akşam camiden çıkarken gözünün önünde evine düşen bomba sonucu eşinin, 5 ve 14 yaşları arasında 4 çocuğunun, anne, baba, kardeşleri ve bazı yakınlarının hayatını kaybettiğini anlatan Baraka, kızı Merve'nin ise ayak ve sırtından yaralandığını ifade etti.

15 gün Gazze'de kaldıktan sonra kızının Mısır'a sevk edildiğini, burada önce kızının bacağının kesileceğini söylediklerini, daha sonra ise bunun tedavisi olduğunu ifade ettiklerini bildiren Baraka, Mısır'da bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kızının Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini dile getirdiğini anlatan Baraka, geçen yıl kasımda Türkiye'ye geldiklerini, tedavi sürecinin sadece estetik bölümünün kaldığını bildirdi.

Baraka, "Otelde yaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Arap ülkelerinden, hiç kimseden böyle bir destek ve yardım görmedik. Allah herkesten razı olsun." dedi.

"Savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil"

Gazze'deki savaşın çok zor olduğunu vurgulayan Ahmed Baraka, şunları söyledi:

"Allah kimseye yaşatmasın, Gazze'deki savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil. İsrail güçleri bir dairede, hastanede, okulda ya da bir camide eğer 50-100 kişi varsa, direkt bombayı atıyor ve hepsini öldürüyor. Bu sabah bir yerde 20 kişi şehit oldu. Orada katliam var. Geçen hafta da bir camiyi bombaladı. Şu anda siz bile yardım etmek isterseniz sizi de vuruyor."

Baraka, Türkiye'nin Gazze'ye en çok destek veren ülke olduğunu belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatının büyük bir kayıp olduğunu ve şoka uğradıklarını ifade eden Baraka, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın kendilerini yalnız bıraktığını vurguladı.

Baraka, şunları kaydetti:

"Bir Müslüman olarak, şu anda bana 'Hacca git' deseler gitmem. Çünkü, Suudi Arabistan onlarla işbirliği yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Bizim en yakın komşumuz Ürdün, bizi ilk bırakan oldu. Eğer gerçekten yardım yapmak isteseydi, iki tane sınır kapısı var, oradan yardım gönderebilirdi. Uçaklarla yardım dağıtıyorlar. Bunlar bazen çocukların üzerine düşüyor, bazen evin üstüne düşüyor, bu şekilde sadece benim bildiğim 50 kişi şehit oldu. Bütün Arap ülkeleri, İsrail'den bu kadar mı korkuyor? İsrail zaten kaç kişi? Bize destek olsalardı, savaş bu kadar uzamazdı."

Kaynak: AA / Güncel

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