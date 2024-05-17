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İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar gece boyu devam etti ve farklı bölgeleri hedef aldı. En-Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi saldırılardan etkilendi. Cibaliya Mülteci Kampı ve Refah kentinde de saldırılar gerçekleşti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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