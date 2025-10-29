Haberler

İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği hava ve topçu bombardımanları sonucunda 35'i çocuk olmak üzere 100'den fazla Filistinli öldü. Sivil Savunma Sözcüsü, uluslararası toplumun sessiz kaldığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saatten az bir süre içinde düzenlediği saldırılarla 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "12 saatten daha kısa bir süre içinde İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde korkunç katliamlar icra etti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldıralar sonucu 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran ve katliamların "arabulucular ile uluslararası toplumun gözü önünde" gerçekleştiğine dikkati çeken Basal, uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını, 2 yıldan fazla süredir akan kanı durdurmak için hiçbir gerçek adım atılamadığını savundu.

Salı günü akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne yoğun bir hava ve topçu bombardımanı başlatan İsrail ordusu, bugün ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlanan güçlerine yöneltilen ve bir askerin ölümüne yol açan silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
