İsrail saldırılarına tepki amacıyla baba, oğlu ve torunu Türkiye turuna çıktı

İsrail'in Filistin ve Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla baba, oğlu ve torunu Türkiye turuna çıktı.

Dünya Dilleri Merkezi ve Yeryüzü Hakları Dostluk Vakfı Genel Başkanı Selamettin Tellioğlu, İstanbul'dan 26 Ağustos'ta oğlu ve torunuyla araçlarıyla Türkiye turuna başladı.

Gittikleri şehirlerde İsrail'e tepki amacıyla farkındalık oluşturmak isteyen Tellioğlu ile oğlu ve torunu, İsrail ürünlerine boykotu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Tellioğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kurtuluşu için 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattığını hatırlatarak, "Biz de o yiğit dedelerin torunları olarak bir asır sonra 26 Ağustos'ta, 'Barış için büyük taaruzu' başlattık. Dünyada barış istiyoruz ve İsrail'i boykot ediyoruz." dedi.

Hedeflerinin Türkiye'yi gezip daha sonra Kudüs'e ulaşmak olduğunu anlatan Tellioğlu, İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında olduklarını kaydetti.