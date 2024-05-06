İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de yüksek lisans tezi savunuldu

İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli Salah Muhammed Ahmed el-Ayidi, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamptan çevrim içi katıldığı komisyonda tezini başarı ile savunarak yüksek lisans derecesi elde etti.

Gazze El Ezher Üniversitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, yüksek lisans öğrencisi Salah Muhammed Ahmed el-Ayidi'nin, İsrail'in kara saldırıları başlatmakla tehdit ettiği Refah kentinde çevrim içi katıldığı komisyonda işletme alanında yüksek lisans tezini savunduğu bildirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli Ayidi'nin Gazze El Ezher Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yaptığı yüksek lisans tezinin başlığının, "Yedekleme planlamasının yeterliklerin korunması üzerindeki etkisi. (Güney bölgelerindeki bankalar üzerine bir saha çalışması - Filistin)" olduğu aktarıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 4 öğretim görevlisinin yer aldığı komisyon, Filistinli Ayidi'ye yüksek lisans derecesi verilmesini kararlaştırdı.

"Bu topraklar üzerinde yaşamaya değer şeyler var"

Ayidi, "Kayıplara, yaralara ve acılara rağmen umut kaldıkça eğitim yolculuğuna devam edeceğim. Bu topraklar üzerinde yaşamaya değer şeyler var." dedi.

Sened Haber Ajansında yer alan habere göre Ayidi, başarısını İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden, yaralanan, yerinden edilen, evleri yıkılanlar ile alıkonulan Filistinlilere ithaf etti.

Üniversite Rektörü Ömer Milad, yüksek lisansını başarıyla tamamlayan Ayidi'yi kutlayarak, zor şartlar altındaki öğrencilerin eğitimi tamamlamasına yardımcı olan öğretim üyelerine de teşekkür etti.

Ayidi'nin tez savunmasına ilişkin Milad, "Yerinden edilenlerin kamplarından gelen bu savunma, imkansız nedir bilmeyen bir halk için yeni ve süregelen bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Milad, "Öğrenciler ve öğretim görevlileri, Gazze Şeridi'nde devam eden vahşi saldırılar nedeniyle zor ve karmaşık koşullar altında yaşıyor." diye konuştu.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.