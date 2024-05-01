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İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'deki İşsizlik Oranı Yüzde 75'e Yükseldi

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları nedeniyle bölgedeki işsizlik oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranı ise yüzde 90'ı aştı. İsrail bombardımanı ve yıkımı nedeniyle bölgedeki ekonomik tesislerin yüzde 95'inde faaliyet tamamen durdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları nedeniyle bölgedeki işsizlik oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki bölgeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranı ise yüzde 90'ı aştı. İsrail bombardımanı ve yıkımı nedeniyle bölgedeki ekonomik tesislerin yüzde 95'inde faaliyet tamamen durdu.

Ablukanın 18 yıldır aralıksız uygulandığı Gazze'deki işçiler, benzeri görülmemiş insani koşullara sürüklendi; 7 Ekim'den önce yüzde 46 olan işsizlik oranı yüzde 75'e yükseldi.

İsrail saldırılarında binlerce Filistinli işçi hayatını kaybetti. Saldırıların ilk 3 ayında 200 binden fazla kişi işini kaybetti. Bunlardan 5 bini, İsrail saldırılarının yanı sıra yıllardır uygulanan abluka ve kısıtlamalarla engellenen Filistinli balıkçılardan oluşuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgedeki 15 iş sektörünü yok eden "soykırım" niteliğindeki saldırılarının yol açtığı kayıpların maliyetinin ilk belirlemelere göre 33 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Medya Ofisi, "Gazze Şeridi'ndeki işçilerin bugün maruz bırakıldıkları ağır ve insanlık dışı koşulların sorumluluğunun tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası topluma ait olduğunu" belirtti.

Ayrıca Medya Ofisi, dünya ülkelerine, uluslararası ve Birleşmiş Milletler örgütlerine, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde yürütülen soykırım savaşını durdurma ve işçi sınıfını destekleme" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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