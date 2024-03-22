İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de su krizi yaşanıyor

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler/21 Mart 2024

1. Su taşıyan Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

2. Gazze'deki sokakların çeşitli görüntüleri

6. Gazze'de Şifa Hastanesi yakınındaki yıkılmış binaların çeşitli görüntüleri

7. ANONS (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri

İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesini kalıcı bir insani felaketin uçurumuna sürükledi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Su İdaresi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yapılan ortak açıklamada, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için kişi başına düşen su miktarının yüzde 97 oranında azaldığı belirtildi.

Açıklamada su altyapısının, su şebekelerinin ve genel olarak tedarik kaynaklarının yüzde 40'ının tahrip edildiği kaydedildi.

"Kendimi ve çocuklarımı yıkamak, çamaşır ve bulaşık yıkamak için denizden su almak amacıyla buraya geliyorum. Deniz suyu zararlı olsa da başka seçeneğimiz yok."

"Buraya yıkanmak için deniz suyu almaya geliyoruz çünkü musluk suyuna erişimimiz yok. Çok sıkıntı çekiyoruz. Günde en az 30 galon suya ihtiyacımız var. Büyükbabam, büyükannem, babam ve erkek kardeşim hasta ve bakıma ihtiyaçları var."

"Gazze'deki sularda çok yüksek oranda tuz ve klor var. Ayrıca suda tortu da var. Bu yüzden maden suyu almak zorunda kalıyoruz. Maden suyu çok pahalı ama almak durumundaydık."

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarını Perşembe günü de sürdürdü.

İsrail ordusu, birliklerinin 140'tan fazla kişiyi öldürdüğünü ve "üst düzey Hamas yetkililerini" tutukladığını belirtti.

ANONS (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıbbi kompleks olan Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya devam ediyor. Daha önce bölgedeki Hamas üslerini ortadan kaldırdıklarını iddia eden İsrail güçleri, hala hastane binalarının içinde ve çevresinde operasyonlarını saldırgan şekilde sürdürerek büyük hasara yol açıyor. İsrail, savaşı sona erdirecek bir anlaşma karşılığında rehinelerin serbest bırakılması yönünde Hamas tarafından ortaya konulan öneriyi reddetti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.

(XHTV)