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İsrail saldırıları sonucunda 630 binden fazla Filistinli Refah'tan ayrıldı

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 630 binden fazla Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah kentindeki durumun ciddiyeti vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 630 binden fazla Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 630 bin geçtiği ifade edildi.

Refah'tan zorla göç eden Filistinlilerin Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a gittiği kaydedildi.

Deyr el-Belah'taki koşulların oldukça zor olduğu ve bölgenin Refah'tan gelenlerle birlikte aşırı derecede kalabalıklaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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