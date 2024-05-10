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İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç Türkiye'de defnedildi

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İsrail'in saldırılarının ardından kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen Abdurrahman Ahmed İbrahim Abuteir'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Abuteir'in cenaze namazına Filistin Büyükelçiliği yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

İsrail'in saldırılarının ardından kanser tedavisi için geldiği Türkiye'de yaşamını yitiren Filistinli Abdurrahman Ahmed İbrahim Abuteir'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Abuteir'in cenazesi Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'ne getirildi.

Abuteir için öğle vaktinde kılınan cenaze namazına babası Ahmed İbrahim Abuteir'in yanı sıra Filistin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nasır Ekrem Şerif ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Abuteir'in Türk ve Filistin bayraklarına sarılı tabutu tekbirlerle cenaze aracına taşındı.

Abuteir'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kanser Tedavisi Filistin Türkiye Ankara İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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